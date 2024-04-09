В НХЛ повторили снайперский рекорд Овечкина в ХХI веке

Остон Мэттьюс 13-м в истории НХЛ забросил 65 шайб за сезон. Он во второй раз в карьере завершит сезон с 60+ голами

Остон Мэттьюс (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Мэтт Нис (26-я минута), Остон Мэттьюс (42) и Джейк Маккейб (62), у гостей — Рикард Ракелль (19) и Дрю О'Коннор (54).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился передачей. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 бросков из 32 и одержал 50-ю победу в 80 матчах за клуб.

Мэттьюс достиг отметки 65 шайб, повторив рекорд XXI века по количеству голов за регулярный чемпионат, который принадлежит российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (2007/08). 26-летний американец 13-м в истории НХЛ забросил 65 шайб за сезон. Он во второй раз в карьере завершит сезон с 60+ голами.

Мэттьюс дважды становился лучшим снайпером сезоне (2020/21, 2021/22) и один раз признавался самым ценным игроком регулярки (2021/22). Американский форвард летом 2023 года подписал четырехлетний контракт с рекордным для НХЛ годовым окладом — $13,3 млн.