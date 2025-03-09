«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ с двумя удалениями
Казанский «Рубин» победил московский «Спартак» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Рубина» дубль оформил Мирлинд Даку (7-я и 28-я минуты) c передач Руслана Безрукова.
У «Спартака» гол с пенальти забил Эсекьель Барко (42).
На 74-й минуте Даку и спартаковец Алексис Дуарте в борьбе за мяч устроили стычку и заработали удаления: Дуарте упал после подножки Даку, а потом сам опрокинул соперника на газон. Даку после инцидента бурно выражал несогласие, его выводили с поля другие футболисты и тренер Рашид Рахимов, по пути албанец уронил штатив от телекамеры.
Даку стал первым игроком в истории «Рубина», забившим десять и более голов в двух сезонах РПЛ подряд.
«Спартак» проиграл впервые за восемь матчей в РПЛ и не смог продлить рекордную в XXI веке победную серию. «Красно-белые» с 40 очками остались на третьем месте в турнирной таблице.
«Рубин» идет на восьмой строчке.
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