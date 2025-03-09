«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ с двумя удалениями

Казанский клуб одержал победу со счетом 2:1. Даку сделал дубль, у «Спартака» пенальти реализовал Барко. «Спартак» проиграл в РПЛ впервые с октября. Команды завершали игру в меньшинстве после стычки Даку и Дуарте

Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» победил московский «Спартак» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Рубина» дубль оформил Мирлинд Даку (7-я и 28-я минуты) c передач Руслана Безрукова.

У «Спартака» гол с пенальти забил Эсекьель Барко (42).

На 74-й минуте Даку и спартаковец Алексис Дуарте в борьбе за мяч устроили стычку и заработали удаления: Дуарте упал после подножки Даку, а потом сам опрокинул соперника на газон. Даку после инцидента бурно выражал несогласие, его выводили с поля другие футболисты и тренер Рашид Рахимов, по пути албанец уронил штатив от телекамеры.

Даку стал первым игроком в истории «Рубина», забившим десять и более голов в двух сезонах РПЛ подряд.

«Спартак» проиграл впервые за восемь матчей в РПЛ и не смог продлить рекордную в XXI веке победную серию. «Красно-белые» с 40 очками остались на третьем месте в турнирной таблице.

«Рубин» идет на восьмой строчке.