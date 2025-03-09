Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Райо Вальекано» в Ла Лиге

Матч завершился со счетом 2:1. «Реал» поднялся на второе место и уступает только «Барселоне», у которой столько же очков, но есть игра в запасе

Фото: Angel Martinez / Getty Images

Мадридский «Реал» победил «Райо Вальекано» в 27-м туре чемпионата Испании.

Матч в Мадриде завершился со счетом 2:1. У хозяев отличились Килиан Мбаппе (30-я минута) и Винисиус Жуниор (34).

У гостей забил Педро Диас (45+2).

«Реал» пропустил 51 гол в 46 матчах сезона во всех турнирах — из испанских команд только «Вальядолид» и «Жирона» пропустили больше (68 и 52 соответственно).

«Реал» одержал вторую победу в трех последних матчах и с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» (57), у которой игра в запасе.

«Райо Вальекано» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до четырех встреч и занимает седьмую строчку.