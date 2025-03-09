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Клуб Шипачева второй раз в истории выиграл девять матчей подряд в КХЛ

Минское «Динамо» второй раз в истории выиграло девять матчей подряд в КХЛ
«Динамо» обыграло в Минске «Куньлунь» со счетом 4:2 и поднялось на третье место в Западной конференции. Вадим Шипачев забил победный гол и набрал 50-е очко в сезоне
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Минское «Динамо» победило «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

У минчан шайбы на счету Кристина Хенкеля (23-я минута), Даниила Сотишвили (36), Вадима Шипачева (39) и Вадима Мороза (58). Шипачев набрал 50-е очко в сезоне и 970-е в КХЛ.

У китайской команды отличились Дэнни О'Риган (26) и Степан Звягин (27).

«Динамо» второй раз в КХЛ выиграло девять матчей подряд и занимает третье место в Западной конференции.

«Куньлунь» ранее не смог пробиться в плей-офф и идет девятым.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Куньлунь Ред Стар
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