Тренер Нурмагомедова рассказал, за счет чего Анкалаев стал чемпионом UFC

Тренер Умара Нурмагомедова был уверен в победе Магомеда Анкалаева над Алексом Перейрой в их противостоянии за титул UFC в полутяжелом весе

Фото: Бразильский боец Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев (слева направо) в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. (AP/TASS)

Грамотное использование борцовских навыков и непрерывная атака помогли россиянину Магомеду Анкалаеву одержать победу над бразильцем Алексом Перейрой в бою за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе. Об этом «РБК Спорт» заявил американский тренер и наставник команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

«Я ожидал именно такого результата. Анкалаев грамотно использовал борцовские навыки, непрерывно атаковал и демонстрировал агрессию, применяя все свои навыки в бою. Это было ему необходимо для победы. Я очень рад за него. Он может долго удерживать титул, оставаясь психологически устойчивым», — сказал Мендес.

Тренер считает, что реванш не является необходимостью, однако окончательное решение остается за руководством UFC. «Решение о проведении реванша остается за UFC. Лично я не считаю его необходимым, однако UFC может организовать этот бой, если фанаты проявят большой интерес и захотят увидеть повторный поединок», — заключил он.

Турнир UFC 313 прошел 9 марта в Лас-Вегасе, в главном карде российский боец Магомед Анкалаев единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой.

В активе 32-летнего Анкалаева 21 победа, одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения в MMA.

Хавьер Мендес — известный американский тренер, воспитавший множество чемпионов мира по ММА, включая россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. С прошлого года он выполняет роль наставника в команде Нурмагомедова.