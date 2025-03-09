Тренер Нурмагомедова рассказал, за счет чего Анкалаев стал чемпионом UFC
Грамотное использование борцовских навыков и непрерывная атака помогли россиянину Магомеду Анкалаеву одержать победу над бразильцем Алексом Перейрой в бою за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе. Об этом «РБК Спорт» заявил американский тренер и наставник команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.
«Я ожидал именно такого результата. Анкалаев грамотно использовал борцовские навыки, непрерывно атаковал и демонстрировал агрессию, применяя все свои навыки в бою. Это было ему необходимо для победы. Я очень рад за него. Он может долго удерживать титул, оставаясь психологически устойчивым», — сказал Мендес.
Тренер считает, что реванш не является необходимостью, однако окончательное решение остается за руководством UFC. «Решение о проведении реванша остается за UFC. Лично я не считаю его необходимым, однако UFC может организовать этот бой, если фанаты проявят большой интерес и захотят увидеть повторный поединок», — заключил он.
Турнир UFC 313 прошел 9 марта в Лас-Вегасе, в главном карде российский боец Магомед Анкалаев единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой.
В активе 32-летнего Анкалаева 21 победа, одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения в MMA.
Хавьер Мендес — известный американский тренер, воспитавший множество чемпионов мира по ММА, включая россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. С прошлого года он выполняет роль наставника в команде Нурмагомедова.