 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Тренер Нурмагомедова рассказал, за счет чего Анкалаев стал чемпионом UFC

Тренер Нурмагомедова: навыки борьбы помогли Анкалаеву стать чемпионом UFC
Тренер Умара Нурмагомедова был уверен в победе Магомеда Анкалаева над Алексом Перейрой в их противостоянии за титул UFC в полутяжелом весе
Фото: Бразильский боец Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев (слева направо) в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. (AP/TASS)
Фото: Бразильский боец Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев (слева направо) в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. (AP/TASS)

Грамотное использование борцовских навыков и непрерывная атака помогли россиянину Магомеду Анкалаеву одержать победу над бразильцем Алексом Перейрой в бою за чемпионский титул UFC в полутяжелом весе. Об этом «РБК Спорт» заявил американский тренер и наставник команды Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

«Я ожидал именно такого результата. Анкалаев грамотно использовал борцовские навыки, непрерывно атаковал и демонстрировал агрессию, применяя все свои навыки в бою. Это было ему необходимо для победы. Я очень рад за него. Он может долго удерживать титул, оставаясь психологически устойчивым», — сказал Мендес.

Тренер считает, что реванш не является необходимостью, однако окончательное решение остается за руководством UFC. «Решение о проведении реванша остается за UFC. Лично я не считаю его необходимым, однако UFC может организовать этот бой, если фанаты проявят большой интерес и захотят увидеть повторный поединок», — заключил он.

Турнир UFC 313 прошел 9 марта в Лас-Вегасе, в главном карде российский боец Магомед Анкалаев единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой.

В активе 32-летнего Анкалаева 21 победа, одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения в MMA.

Хавьер Мендес — известный американский тренер, воспитавший множество чемпионов мира по ММА, включая россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. С прошлого года он выполняет роль наставника в команде Нурмагомедова.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Полина Мельникова
UFC Магомед Анкалаев Алекс Перейра Хавьер Мендес тренер
Материалы по теме
Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Спорт
Россиянин после завоевания титула UFC заявил, что «что-то пошло не так»
Спорт
«Перейру ограбили». Что говорят эксперты о победе Анкалаева в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Bloomberg сообщил, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»Экономика, 15:54
Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельбаПолитика, 15:45
В ЦСКА фразой «не наш путь» оценили трансферы «Зенита» и «Спартака»Спорт, 15:45
На Землю за сутки обрушились две магнитные буриОбщество, 15:43
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
FT узнала, что Всемирный банк пересмотрит подход к ядерной энергетикеФинансы, 15:14
Фигурист Семененко оценил свои шансы пробиться на Олимпиаду в 1%Спорт, 15:13
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Володин напомнил Парижу об ответственности за решение по активам РоссииПолитика, 15:08
Daily Mail узнала о реакции Трампа на встречу Карла III с ЗеленскимПолитика, 14:51
Тренер Нурмагомедова рассказал, за счет чего Анкалаев стал чемпионом UFCСпорт, 14:46
Песков заявил, что «не поверил глазам», глядя на спор Зеленского и ТрампаПолитика, 14:34
Биатлонист Латыпов второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка РоссииСпорт, 14:27
Шестеро россиян выиграли более чем по ₽16,6 млн в лотерее к 8 МартаОбщество, 14:23
В России начнут отмечать День архитектораОбщество, 13:57