Эксперт объяснил, почему Анкалаев не смог провести тейкдаун в бою UFC

Тренер Магомедалиев: не видел, чтобы Перейра что-то мог сделать против Анкалаева

Тренер Расул Магомедалиев считает, что для успешного проведения тейкдаунов Магомеду Анкалаеву следовало делать проходы в ноги в области коленей, чтобы затруднить защиту сопернику

Фото: Бразильский боец Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев (слева направо) в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. (AP/TASS)

Неправильная техника россиянина Магомеда Анкалаева не позволила ему успешно проводить тейкдауны против бразильца Алекса Перейры в титульном поединке полутяжелого веса UFC, что дало бразильцу возможность защищаться. Об этом «РБК Спорт» сказал тренер Расул Магомедалиев, ранее работавший с Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым.

«Магомед мог выступить еще лучше. Мне кажется, он не особо много работал над борьбой. Нужно было делать проходы в области коленей, чуть ниже, а он проходил в области таза, поэтому соперник более-менее мог защищаться. Из-за этого и не получалось делать тейкдаун. В стойке он неплохо работал, особенно во втором раунде», — заключил он.

По словам Магомедалиева, бразилец Алекс Перейра не сумел оказать достойного сопротивления Магомеду Анкалаеву в поединке. «Я не видел, чтобы Перейра что-то мог сделать против Анкалаева. Возможно, выиграл первый раунд, но в остальных я не увидел, что он мог что-то сделать. Поэтому, как и ожидалось, победа за Анкалаевым. Если у них будет реванш, то Магомед выиграет его более уверенно», — сказал Магомедалиев.

В воскресенье, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 313, в главном бою которого россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и завоевал титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Судьи единогласно присудили победу Анкалаеву — 49:46, 48:47, 48:47.

В активе 32-летнего Анкалаева теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья в MMA. У 37-летнего Перейры в профессиональной карьере 12 побед и три поражения.