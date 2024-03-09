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«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России

«Динамо» в большинстве обыграло «Ахмат» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0. Отличились Луис Чавес и Константин Тюкавин. «Ахмат» весь второй тайм играл в меньшинстве после удаления Евгения Харина
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Луис Чавес (39-я минута) и Константин Тюкавин (62).

В компенсированное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Зенит» (40). «Ахмат» расположился на 12-й строчке (20).

«Динамо» не проигрывает на протяжении 11 матчей подряд в РПЛ, серия лучше у «бело-голубых» в последний раз была в сезоне 2012/13 при Дане Петреску (14). Тюкавин не уходит без результативных действий в девяти матчах РПЛ подряд — это новый рекорд «Динамо».

В 22-м туре «Динамо» 30 марта примет «Ростов», «Рубин» в тот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Ахмат
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