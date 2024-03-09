Иван Сергеев стал рекордсменом «Зенита» по голам после выхода на замену
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев побил клубный рекорд по голам после выхода на замену, сообщает Opta.
В матче 20-го тура против екатеринбургского «Урала» (4:1) форвард сборной России вышел на поле на 73-й минуте и отличился на 81-й.
Сергеев забил свой 20-й гол за «Зенит» в РПЛ, десять из них — после выхода на замену. Форвард улучшил достижение Андрея Мостового и Александра Ерохина, у которых было по девять таких мячей.
С момента дебюта Сергеева в РПЛ в 2021 году он также является лидером всей лиги по голам со скамейки. На его счету 11 таких мячей. Вильсон Изидор («Зенит») забил восемь раз, Тимур Сулейманов («Локомотив») — семь.
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