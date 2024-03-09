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Иван Сергеев стал рекордсменом «Зенита» по голам после выхода на замену

Иван Сергеев стал рекордсменом «Зенита» по голам после выхода на замену
Форвард сборной России в матче с «Уралом» забил свой 20-й гол за «Зенит» в РПЛ, десять из них — после выхода на замену
Иван Сергеев
Иван Сергеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев побил клубный рекорд по голам после выхода на замену, сообщает Opta.

В матче 20-го тура против екатеринбургского «Урала» (4:1) форвард сборной России вышел на поле на 73-й минуте и отличился на 81-й.

Сергеев забил свой 20-й гол за «Зенит» в РПЛ, десять из них — после выхода на замену. Форвард улучшил достижение Андрея Мостового и Александра Ерохина, у которых было по девять таких мячей.

С момента дебюта Сергеева в РПЛ в 2021 году он также является лидером всей лиги по голам со скамейки. На его счету 11 таких мячей. Вильсон Изидор («Зенит») забил восемь раз, Тимур Сулейманов («Локомотив») — семь.

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