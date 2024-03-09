Видео нокаута экс-чемпиона UFC Нганну от Джошуа во втором раунде
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну провел второй в карьере боксерский поединок и уступил нокаутом.
Его соперником был бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа. Поединок возглавил боксерский вечер, который прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Британец смог справиться со своим соперником за два раунда, до нокаута Нганну успел дважды побывать в нокдауне.
В октябре прошлого года Нганну уступил судейским решением чемпиону мира по версии Всемирного британского совета (WBC) Тайсону Фьюри. Причем он смог отправить британца в нокдаун по ходу боя.
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