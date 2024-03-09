 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Видео нокаута экс-чемпиона UFC Нганну от Джошуа во втором раунде

Джошуа жестко нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в Саудовской Аравии: видео
Британец Энтони Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну во втором раунде в поединке, который состоялся в Саудовской Аравии
Фото: Richard Pelham / Getty Images
Фото: Richard Pelham / Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну провел второй в карьере боксерский поединок и уступил нокаутом.

Его соперником был бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа. Поединок возглавил боксерский вечер, который прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Британец смог справиться со своим соперником за два раунда, до нокаута Нганну успел дважды побывать в нокдауне.

В октябре прошлого года Нганну уступил судейским решением чемпиону мира по версии Всемирного британского совета (WBC) Тайсону Фьюри. Причем он смог отправить британца в нокдаун по ходу боя.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
бокс Франсис Нганну Энтони Джошуа
Материалы по теме
Джошуа в двух раундах нокаутировал экс-чемпиона UFC в боксерском поединке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
«Зеркало недели» сообщило, что Залужного признали негодным к службе Политика, 11:17
Боец Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA в Москве Спорт, 11:15
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили Общество, 11:09
Постпред Крыма назвал агрессией появление авиации НАТО над Черным морем Политика, 10:43
Видео нокаута экс-чемпиона UFC Нганну от Джошуа во втором раунде Спорт, 10:41
В Кривом Роге после взрыва начался пожар на предприятии Политика, 10:29
Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог Политика, 10:25
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Ничушкин отличился в первом матче НХЛ после программы реабилитации Спорт, 10:17
Полиция начала проверку стрельбы по машине с детьми в Барнауле Общество, 10:13
Банды Гаити вступили в бой с силовиками у президентского дворца страны Политика, 10:10
Россияне поставили рекорд по числу резидентских разрешений в Аргентине Политика, 10:06
Что такое инфляция и как защитить от нее свои доходы Инвестиции, 10:00
Болтон посоветовал Трампу «посеять хаос» в ООН вместо НАТО Политика, 09:47
В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбления банка Общество, 09:43