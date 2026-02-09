Немец Раймунд взял золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Италии
Немец Филипп Раймунд завоевал золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В финале соревнований на нормальном трамплине спортсмен набрал 274,1 очка.
Серебро взял Кацпер Томасяк (270,7) из Польши. Японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден набрали одинаковое количество очков (266) и разделили бронзу.
Соревнования у мужчин на большом трамплине пройдут 14 февраля.
Раймунд является неоднократным призером этапов Кубка мира.
Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля. В прыжках с трамплина российские спортсмены не представлены.
