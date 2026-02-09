Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Артем Федоров умер в возрасте 32 лет
Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Артем Федоров умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи».
«Хоккейный клуб «Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким Артема», — написано в сообщении.
Причины смерти спортсмена не уточняются.
Федоров выступал в разные годы за московские «Спартак» и «Динамо». Также был игроком СКА, «Сочи» и «Салавата Юлаева».
С 2023 года Федоров не выступал в Континентальной хоккейной лиге.
