Норвежская лыжница разбила лицо во время тренировки на Олимпиаде
Норвежская лыжница Кристине Шистад до крови разбила себе лицо во время тренировки перед спринтерской гонкой на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил телеканал TV2.
Во время тренировки в Валь-ди-Фьемме Шистад упала и разбила себе лицо. У спортсменки было несколько царапин и пошла кровь из носа. На повороте она столкнулась с несколькими лыжницами, с которыми тренировалась вместе.
По словам врача, со спортсменкой все хорошо. «Все идет отлично. Мы уже проехали несколько кругов. Есть несколько царапин, но в остальном все в порядке», — сказал доктор.
Позднее лыжница отказалась от общения с прессой и прикрывала лицо рукой.
27-летняя Шистад является серебряным призером чемпионата мира (2025) в спринте и неоднократным победителем этапов Кубка мира.
Женский спринт пройдет 10 февраля. В нем примет участие российская лыжница Дарья Непряева.
