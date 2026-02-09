Норвежская лыжница Кристине Шистад разбила лицо во время тренировки на Олимпиаде

Норвежская лыжница разбила лицо во время тренировки на Олимпиаде

Доктор заявил, что сейчас со спортсменкой все хорошо и она продолжила тренировку

Кристине Шистад (Фото: Paul Brechu / Agence Zoom / Getty Images)

Норвежская лыжница Кристине Шистад до крови разбила себе лицо во время тренировки перед спринтерской гонкой на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил телеканал TV2.

Во время тренировки в Валь-ди-Фьемме Шистад упала и разбила себе лицо. У спортсменки было несколько царапин и пошла кровь из носа. На повороте она столкнулась с несколькими лыжницами, с которыми тренировалась вместе.

По словам врача, со спортсменкой все хорошо. «Все идет отлично. Мы уже проехали несколько кругов. Есть несколько царапин, но в остальном все в порядке», — сказал доктор.

Позднее лыжница отказалась от общения с прессой и прикрывала лицо рукой.

27-летняя Шистад является серебряным призером чемпионата мира (2025) в спринте и неоднократным победителем этапов Кубка мира.

Женский спринт пройдет 10 февраля. В нем примет участие российская лыжница Дарья Непряева.