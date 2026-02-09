 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 72 x 5,8 2 1,01 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,2 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания

Президент «Барселоны» Лапорта ушел в отставку ради переизбрания
Новые выборы в совет директоров «Барселоны» запланированы на 15 марта
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и часть совета директоров ушли в отставку, чтобы баллотироваться на новых выборах 15 марта, сообщается на сайте клуба.

Среди подавших в отставку вице-президенты Елена Форт и Рафаэль Эскудеро.

Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до 30 июня.

Лапорта возглавлял «Барселону» в 2003–2010 годах и вернулся на пост в марте 2021-го.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 23 туров, а на общем этапе Лиги чемпионов заняла пятое место и вышла в 1/8 финала.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона
Материалы по теме
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно
Спорт
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги
Спорт
«Барселона» продлила контракт с победителем Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Bloomberg узнал о планах ЕС закрепить членство Киева в мирном соглашении Политика, 20:56
Российские зрители потеряли интерес к турецким сериалам Технологии и медиа, 20:55
Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед Олимпийскими играми Спорт, 20:49
Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме Спорт, 20:46
Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину Политика, 20:46
Reuters описал опасности ИИ, помогающего хирургам при операциях Технологии и медиа, 20:44
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В московском небоскребе «Триумф Палас» прорвало трубу и залило лифты Общество, 20:37
В «СберИнвестициях» описали сбалансированный инвестпортфель на 2026 год Инвестиции, 20:29
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:24
В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов Общество, 20:23
Глава пресс-службы Стармера уволился из-за скандала с Эпштейном Политика, 20:18
NASA перенесла запуск SpaceX с российским космонавтом Технологии и медиа, 20:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 20:06