Олимпиада-2026
0

Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх

Швейцарская лыжница Матильда Гремо взяла золото в слоупстайле на Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
Матильда Гремо показала лучший результат — 86,96 балла. Второй стала Эйлин Гу из Китая, третьей — канадка Меган Олдхэм
Матильда Гремо
Матильда Гремо (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала лучший результат — 86,96 балла. Второй стала Эйлин Гу из Китая (86,58), третьей — канадка Меган Олдхэм (76,46).

Слоупстайл — выполнение серии прыжков во время спуска по специальной трассе, оборудованной трамплинами, контр-уклонами, пирамидами, перилами и прочими элементами

Для Гремо это вторая золотая олимпийская медаль в карьере. На Играх в Пекине она взяла золото и бронзу.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они завершатся 22 февраля.

Авторы
Теги
Рената Утяева
фристайлистка Горные лыжи Олимпиада-2026
Лента новостей
