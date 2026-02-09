Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх

Швейцарская лыжница Матильда Гремо взяла золото в слоупстайле на Играх

Матильда Гремо (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпийских играх в Италии.

Спортсменка показала лучший результат — 86,96 балла. Второй стала Эйлин Гу из Китая (86,58), третьей — канадка Меган Олдхэм (76,46).

Слоупстайл — выполнение серии прыжков во время спуска по специальной трассе, оборудованной трамплинами, контр-уклонами, пирамидами, перилами и прочими элементами

Для Гремо это вторая золотая олимпийская медаль в карьере. На Играх в Пекине она взяла золото и бронзу.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они завершатся 22 февраля.