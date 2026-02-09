Швейцарская фристайлистка взяла золото в слоупстайле на Играх
Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо взяла золото в слоупстайле на Олимпийских играх в Италии.
Спортсменка показала лучший результат — 86,96 балла. Второй стала Эйлин Гу из Китая (86,58), третьей — канадка Меган Олдхэм (76,46).
Слоупстайл — выполнение серии прыжков во время спуска по специальной трассе, оборудованной трамплинами, контр-уклонами, пирамидами, перилами и прочими элементами
Для Гремо это вторая золотая олимпийская медаль в карьере. На Играх в Пекине она взяла золото и бронзу.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Они завершатся 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели