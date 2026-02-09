 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,1 x 3,05 2 2,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,2 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,45 x 3,2 2 3,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,45 x 3,6 2 2,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Трамп назвал «пощечиной» США музыкальное шоу на Супербоуле

Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английском»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление 31-летнего пуэрториканского репера Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио) в перерыве прошедшего в ночь на 9 февраля Супербоула — финала ведущего чемпионата по американскому футболу (NFL). Текст опубликован в социальной сети Трампа Truth Social.

«Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства, — написал президент США. — Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны».

«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране, которая каждый день устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные планы, — добавил Трамп. — В этом бардаке, шоу, нет ничего вдохновляющего, и, смотрите, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они понятия не имеют, что происходит в реальном мире».

«Сиэтл» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — 29:13.

Супербоул является самым рейтинговым шоу на американском ТВ. А всплеск интереса телезрителей приходится на Halftime show — музыкальное выступление в перерыве.

Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английским». Bad Bunny — на данный момент главный популяризатор латиноамериканской культуры в США, один из самых влиятельных высокооплачиваемых музыкантов.

Консерваторы из сторонников Трампа ожидали провокационного шоу против миграционной политики и ICE. Поддерживающий Трампа инфлюенсер Джейк Пол назвал Bad Bunny «фальшивым американским гражданином, ненавидящим Америку».

Шоу пуэрториканца было политизированным, но не провокационным. Он завершил шоу фразой «Боже, благослови Америку», перечислил все страны Латинской и Северной Америки и показал мяч с надписью «Вместе мы — Америка».

СМИ и представители шоу-бизнеса уже назвали выступление Bad Bunny одним из лучших в истории.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Дональд Трамп Супербоул
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в истории
Спорт
Superflush. Какую опасность несет Супербоул
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине Политика, 13:27
«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка» Общество, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Обмеление Балтики обнажило затонувшее судно XVII века в Стокгольме Общество, 13:26
Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов» Технологии и медиа, 13:23
Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок Экономика, 13:22
«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему» Общество, 13:20
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В брокере ВТБ назвали принципы «перезагрузки» портфеля на 2026 год Инвестиции, 13:16
Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США Политика, 13:02
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram Технологии и медиа, 13:00
Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026 Спорт, 12:59
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира» Политика, 12:57
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные эксперименты Образование, 12:56
Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года Спорт, 12:51