Трамп назвал «пощечиной» США музыкальное шоу на Супербоуле

Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английском»

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выступление 31-летнего пуэрториканского репера Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио) в перерыве прошедшего в ночь на 9 февраля Супербоула — финала ведущего чемпионата по американскому футболу (NFL). Текст опубликован в социальной сети Трампа Truth Social.

«Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства, — написал президент США. — Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны».

«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране, которая каждый день устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные планы, — добавил Трамп. — В этом бардаке, шоу, нет ничего вдохновляющего, и, смотрите, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они понятия не имеют, что происходит в реальном мире».

«Сиэтл» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — 29:13.

Супербоул является самым рейтинговым шоу на американском ТВ. А всплеск интереса телезрителей приходится на Halftime show — музыкальное выступление в перерыве.

Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английским». Bad Bunny — на данный момент главный популяризатор латиноамериканской культуры в США, один из самых влиятельных высокооплачиваемых музыкантов.

Консерваторы из сторонников Трампа ожидали провокационного шоу против миграционной политики и ICE. Поддерживающий Трампа инфлюенсер Джейк Пол назвал Bad Bunny «фальшивым американским гражданином, ненавидящим Америку».

Шоу пуэрториканца было политизированным, но не провокационным. Он завершил шоу фразой «Боже, благослови Америку», перечислил все страны Латинской и Северной Америки и показал мяч с надписью «Вместе мы — Америка».

СМИ и представители шоу-бизнеса уже назвали выступление Bad Bunny одним из лучших в истории.