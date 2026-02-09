 Перейти к основному контенту
Что известно о единственной россиянке в третий день Олимпиады

В третий день Олимпиады из россиян выступит только Дарья Олесик
В третий день Олимпиады из россиян выступит только Дарья Олесик. Каков был профессиональный путь российской саночницы — в материале «РБК Спорт»
Дарья Олесик
Дарья Олесик (Фото: IMAGO / kristen-images.com / Micha / Global Look Press)

Мама настояла попробовать сани

Российская саночница Дарья Олесик родилась 19 мая 2004 года в Братске (Иркутская область). Еще до прихода в спорт она занималась танцами, айкидо и мечтала стать стоматологом.

Поворотный момент в жизни будущей спортсменки случился во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Маленькая Олесик посмотрела трансляцию соревнований по санному спорту, и мама предложила его попробовать.

«Я пошла, но попала на весенне-летний период подготовки и самого санного спорта еще не видела, заниматься не хотелось, но мама настояла на том, чтобы дождаться зимы и прокатиться на санях. И вот наступили первые тренировки на льду и соревнования, на которых я заняла первое место. Так я и осталась в этом виде спорта», — рассказала Олесик в интервью Bizonmedia.ru.

Олесик начала свою спортивную карьеру в родном Братске, после чего перешла в школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко в подмосковном Дмитрове.

От юниорских медалей до взрослых стартов

Для Олесик санный спорт перерос из обычного хобби в настоящую профессию.

«Тот адреналин и спектр эмоций, которые я получаю во время тренировочных и соревновательных заездов, не сравнить и не получить нигде больше. Не бывает пустых заездов, каждый спуск — это решение определенных целей и задач <...> И каждый раз хочется совершенствовать свое мастерство, расти и добиваться новых вершин», — сказала Олесик.

Спортсменка в разное время тренировалась под руководством Кристины Пашковой и Юлии Кравченко. Сейчас ее наставником является Александра Парфентьева.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дарья Олесик на чемпионате России в 2025 году
(Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Олесик пришла в юниорскую сборную России в 2018 году. В ноябре этого же года она взяла серебро Молодежного кубка в Сочи, а уже через месяц стала победительницей Юношеского кубка в своей возрастной категории.

На юниорском уровне спортсменка в 2019 году заняла третье место на первенстве России, а также получила бронзовые медали на этапах Кубка мира среди юниоров в немецких Альтенберге и Кенигсзее. Спустя три года на первенстве России Олесик завоевала серебро среди девушек 16–17 лет на одноместных санях.

На взрослых соревнованиях Олесик впервые выступила на чемпионате России в 2021 году, где заняла пятое место среди женщин в одноместных санях и стала восьмой в спринте. На данном турнире она брала дважды бронзу в одиночных санях (2022, 2023) и один раз в спринте (2022). В 2024 спортсменка впервые в карьере стала чемпионкой страны, а через год взяла серебряную и бронзовую медали.

В конце 2023 года Олесик взяла серебро и бронзу на Кубке России, а спустя год — три серебряные медали в индивидуальном заезде, в спринте и в эстафете.

Возвращение на международную арену и приглашение на Олимпиаду-2026

После отстранения российских и белорусских спортсменов в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине Олесик отмечала, что иностранные коллеги имеют опыт на разных трассах мира, в то время как россияне «получают опыт только на своей трассе в Сочи».

В ноябре 2025 года Международная федерация санного спорта (FIL) допустила Олесик и еще пять российских саночников в нейтральном статусе до участия на отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Италии

Фото: IMAGO / kristen-images.com / Micha / Global Look Press
Дарья Олесик на чемпионате Европы в 2026 году
(Фото: IMAGO / kristen-images.com / Micha / Global Look Press)

На тестовых стартах в Кортина-д'Ампеццо (Италия) Олесик заняла 19-е место. На Кубке наций в Лейк-Плэсиде (США) саночница стала четвертой, благодаря чему смогла принять участие в американском этапе Кубка мира, где финишировала 21-й. На стартах в Винтерберге (Германия) спортсменка заняла 10-е место, после чего выступила на чемпионате Европы, где показала 12-й результат.

27 января Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олесик приглашение для участия в Олимпийских играх в Италии.

