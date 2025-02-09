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Мирра Андреева стартовала с волевой победы на престижном турнире в Дохе

Мирра Андреева и Людмила Самсонова стартовали с побед на турнире WTA в Дохе
Мирра Андреева обыграла на старте американку Кэти Волынец в трех сетах, а Людмила Самсонова уверенно победила новозеландку Лулу Сан
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Третья ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.

На старте турнира Андреева обыграла американку Кэти Волынец (68-я в рейтинге) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Соперницы провели на корте больше двух с половиной часов.

Следующей соперницей 17-летней Андреевой, которая занимает 15-е место в списке лучших теннисисток мира, будет украинка Ангелина Калинина (49-я) или словачка Ребекка Шрамкова (44-я).

Также в воскресенье во второй круг в Дохе пробилась Людмила Самсонова (20-я), которая обыграла новозеландку Лулу Сан (45-я) со счетом 6:3, 6:3.

В следующем круге Самсонова встретится с латвийкой Еленой Остапенко (35-я) или японкой Аои Ито (114-я).

Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. У мужчин турниры аналогичного уровня проводятся в рамках серии «Мастерс».

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева Людмила Самсонова
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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