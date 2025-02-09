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Алькарас выиграл первый трофей в сезоне на турнире в Роттердаме

Алькарас выиграл крупный турнир в Роттердаме
Испанец в финале обыграл в трех сетах австралийца де Минаура и взял 17-й трофей в карьере
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Третья ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) c призовым фондом более €2,5 млн.

В финале испанец обыграл австралийца Алекса де Минаура (восьмой в мировом рейтинге, поднимется на шестое место) со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Матч продолжался почти два часа.

Алькарас выиграл у соперника все три матча за карьеру.

Алькарас стал первым испанским чемпионом за 52-летнюю историю турнира. Для него это 17-й титул на соревнованиях ATP за карьеру.

Испанец как победитель турнира получит €450 тыс. и 500 очков.

В этом сезоне Алькарас пока играл только на Australian Open, где в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.

Из российских теннисистов дальше всех в Роттердаме прошел Андрей Рублев — он уступил в четвертьфинале поляку Хуберту Хуркачу.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Карлос Алькарас
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