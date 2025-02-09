Алькарас выиграл первый трофей в сезоне на турнире в Роттердаме
Третья ракетка мира Карлос Алькарас стал победителем турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) c призовым фондом более €2,5 млн.
В финале испанец обыграл австралийца Алекса де Минаура (восьмой в мировом рейтинге, поднимется на шестое место) со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Матч продолжался почти два часа.
Алькарас выиграл у соперника все три матча за карьеру.
Алькарас стал первым испанским чемпионом за 52-летнюю историю турнира. Для него это 17-й титул на соревнованиях ATP за карьеру.
Испанец как победитель турнира получит €450 тыс. и 500 очков.
В этом сезоне Алькарас пока играл только на Australian Open, где в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
Из российских теннисистов дальше всех в Роттердаме прошел Андрей Рублев — он уступил в четвертьфинале поляку Хуберту Хуркачу.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин