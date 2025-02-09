Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над середняком чемпионата Китая
Тольяттинский «Акрон» победил китайский «Чжэцзян» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.
Игра в Дубае завершилась со счетом 1:0, гол на 65-й минуте забил Артем Дзюба.
«Акрон» занимает девятое место в РПЛ после 18 туров, «Чжэцзян» в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Китая.
Ранее на сборах тольяттинская команда победила армянский «Урарту» (2:0), уступила китайскому «Чэнду» (1:3) и сыграла вничью с «Родиной» (2:2).
У Дзюбы три гола и три передачи в десяти матчах РПЛ в этом сезоне.
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