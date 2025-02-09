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Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над середняком чемпионата Китая

Гол Дзюбы принес «Акрону» победу в матче с китайским клубом «Чжэцзян»
«Акрон» победил «Чжэцзян» на сборах в Дубае со счетом 1:0
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Тольяттинский «Акрон» победил китайский «Чжэцзян» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Игра в Дубае завершилась со счетом 1:0, гол на 65-й минуте забил Артем Дзюба.

«Акрон» занимает девятое место в РПЛ после 18 туров, «Чжэцзян» в прошлом сезоне занял седьмое место в чемпионате Китая.

Ранее на сборах тольяттинская команда победила армянский «Урарту» (2:0), уступила китайскому «Чэнду» (1:3) и сыграла вничью с «Родиной» (2:2).

У Дзюбы три гола и три передачи в десяти матчах РПЛ в этом сезоне.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Акрон Артем Дзюба
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