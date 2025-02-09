Российская теннисистка выиграла турнир в Румынии
Российская теннисистка Анастасия Потапова победила на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.
В финале россиянка, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-я) со счетом 4:6, 6:1, 6:2.
Потапова выиграла третий турнир WTA в одиночном разряде в карьере, получила 250 очков и более $36 тыс. призовых.
Россиянка, у которой был первый номер посева в Клуж-Напоке, выиграла у Бронцетти все пять матчей за карьеру.
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