Российская теннисистка выиграла турнир в Румынии

Анастасия Потапова в финале турнира в Клуж-Напоке победила в трех сетах итальянку Бронцетти и выиграла третий трофей в карьере

Анастасия Потапова (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) с призовым фондом $275 тыс.

В финале россиянка, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, обыграла итальянку Лючию Бронцетти (72-я) со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Потапова выиграла третий турнир WTA в одиночном разряде в карьере, получила 250 очков и более $36 тыс. призовых.

Россиянка, у которой был первый номер посева в Клуж-Напоке, выиграла у Бронцетти все пять матчей за карьеру.