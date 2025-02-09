Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ

Финальный матч «звездного уик-энда» КХЛ завершился победой дивизиона Чернышева над командой дивизиона Боброва со счетом 9:8

Тревор Мерфи (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Команда дивизиона Чернышева стала победителем Матча звезд КХЛ в Новосибирске, обыграв в финале дивизион Боброва со счетом 9:8.

Победители отыгрались с 0:3. В составе дивизиона Чернышева хет-трик оформил защитник «Сибири» Тревор Мерфи, по шайбе у Даниила Гутика, Максима Филимонова, Александра Хмелевски, Наиля Якупова, Александра Гальченюка и Сергея Широкова. Командой руководил Виктор Козлов из «Салавата Юлаева».

Третье место заняла команда дивизиона Тарасова, обыгравшая по буллитам дивизион Харламова со счетом 13:12.

Победителем конкурса капитанов в рамках мастер-шоу стал Вадим Шипачев (минское «Динамо»), конкурс «Надежная защита» выиграл вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале.

В дивизион Чернышева в КХЛ входят омский «Авангард», владивостокский «Адмирал», хабаровский «Амур», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев» и новосибирская «Сибирь».