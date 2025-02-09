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В США семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях

В США семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу
Первоклассница участвовала в спринтерском заезде на 201 м на трассе в Орландо, не справилась с управлением, сбила стюарда, врезалась в стену и через два дня умерла в больнице

На юниорских гонках в Орландо (штат Флорида, США) участница Элинесс Зои Диас Родригес, за три дня до этого отметившая семилетие, не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице, сообщает Fox 35.

Соревнования по драг-рейсингу (спринтерские заезды двух автомобилей на короткой дистанции) прошли 2 февраля, девочка умерла 5 февраля.

Соревнования проходили на дистанции 1/8 мили (201 м), скорость в этой возрастной категории была ограничена примерно 64 км/ч.

Потеряв управление, гонщица сбила 34-летнего стюарда, которого также госпитализировали, но его жизни ничто не угрожает.

Родригес училась в первом классе.

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Анна Сатдинова
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