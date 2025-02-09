В США семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях
На юниорских гонках в Орландо (штат Флорида, США) участница Элинесс Зои Диас Родригес, за три дня до этого отметившая семилетие, не справилась с управлением, врезалась в стену и позднее скончалась в больнице, сообщает Fox 35.
Соревнования по драг-рейсингу (спринтерские заезды двух автомобилей на короткой дистанции) прошли 2 февраля, девочка умерла 5 февраля.
Соревнования проходили на дистанции 1/8 мили (201 м), скорость в этой возрастной категории была ограничена примерно 64 км/ч.
Потеряв управление, гонщица сбила 34-летнего стюарда, которого также госпитализировали, но его жизни ничто не угрожает.
Родригес училась в первом классе.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин