Аутсайдер РПЛ подписал контракт с выступавшим в Финляндии голкипером
Голкипер Максим Рудаков подписал контракт с «Сочи». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения с 28-летним вратарем не уточняется. Выступать за новую команду футболист будет под первым номером.
С 2020 года Рудаков, воспитанник петербургского «Зенита», выступал за «Ростов», но провел за команду лишь один матч. «Ростов» отдавал его в аренду в «Ротор» и финскую «Хонку».
Рудаков является чемпионом Финляндии (2018) в составе ХИКа, обладателем Кубка лиги Финляндии (2022) в «Хонке», финалистом юношеского чемпионата Европы (игроки до 19 лет) 2015 года в составе сборной России.
«Сочи» перед зимней паузой расположился на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков в 18 матчах.
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