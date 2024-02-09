Воспитанник «Зенита» и чемпион Финляндии Рудаков перешел в «Сочи»

Аутсайдер РПЛ подписал контракт с выступавшим в Финляндии голкипером

Максим Рудаков, чемпион Финляндии 2018 года в составе ХИКа, перешел из «Ростова» в «Сочи»

Максим Рудаков (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Голкипер Максим Рудаков подписал контракт с «Сочи». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 28-летним вратарем не уточняется. Выступать за новую команду футболист будет под первым номером.

С 2020 года Рудаков, воспитанник петербургского «Зенита», выступал за «Ростов», но провел за команду лишь один матч. «Ростов» отдавал его в аренду в «Ротор» и финскую «Хонку».

Рудаков является чемпионом Финляндии (2018) в составе ХИКа, обладателем Кубка лиги Финляндии (2022) в «Хонке», финалистом юношеского чемпионата Европы (игроки до 19 лет) 2015 года в составе сборной России.

«Сочи» перед зимней паузой расположился на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков в 18 матчах.