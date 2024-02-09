В футболе появятся синие карточки: как это будет работать

Международный совет футбольных ассоциаций 9 февраля должен объявить о тестировании синих карточек. Что надо знать об очередном нововведении — в материале «РБК Спорт»

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, 9 февраля, как ожидается, объявит о тестировании синих карточек. «РБК Спорт» разобрался, для чего необходимо новое правило и на каких соревнованиях его протестируют.

Для чего нужна синяя карточка?

Синяя карточка будет показываться за срыв голевой атаки или споры с официальным лицом матча. Получивший синюю карточку игрок будет удален на 10 минут. Это правило пришло из регби. За две синие или комбинацию синей и желтой футболист будет получать уже красную карточку.

Реальный пример В финале чемпионата Европы-2020 защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини потянул за футболку англичанина Букайо Саку. За преднамеренный фол итальянец получил лишь желтую карточку. По новым правилам ему должны были бы дать синюю.

Планировалось, что карточка будет оранжевого цвета, однако позже решили выбрать синий цвет, чтобы четко отличать карточку от желтой и красной.

Когда введут синюю карточку?

Десятиминутное удаление уже используется в любительских лигах Англии. Эта практика была положительно оценена. Теперь Федерация футбола Англии планирует внедрить синие карточки в матчах ранних раундов национального кубка.

Пока нововведение не планируется тестировать на высшем уровне. В пресс-службе ФИФА отмечали, что использование синих карточек в ведущих чемпионатах пока преждевременно. «ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о введении так называемой «синей карточки» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны», - заявляли в организации.

В ФИФА указывали, что для введение новых карточек в ведущих турнирах необходимо качественное тестирование в чемпионатах, притом на низких уровях.

ФИФА обсудит данный вопрос на годовом общем собрании IFAB 2 марта.

Какие карточки и когда вводили?

Карточки в футболе появились в 1970 году. На чемпионате мира в Мексике впервые были показаны желтая и красная карточка. И вплоть до 2023 года число карточек в футболе оставалось неизменным.

С 2023-го ФИФА ввела белую карточку, но не для демонстрации наказания, а чтобы отметить честность участников матча и повысить «этическую ценность». И 23 января она была впервые использована. Случилось это во встрече 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Во время игры одной из футболисток стало плохо, и на поле выбежали медицинские бригады обоих клубов. После того как врачи помогли спортсменке, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности.

При этом ранее белую карточку планировалось показать для демонстрации наказания. В 2015 году президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести белую карточку для удаления игрока на короткий промежуток времени за возражения в адрес судей.

В последние пять лет много нововведений пришло в футбол из регби. К примеру, увеличилось число замен, внедрена система видеоповторов. IFAB также планирует внедрить еще одно правило из регби, согласно которому только капитанам команд будет разрешено обсуждать решения с судьей. При этом также обсуждается правило, разрешающее заменять игрока по травме без учета лимита.