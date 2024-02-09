 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

В футболе появятся синие карточки: как это будет работать

ФИФА: синяя карточка будет применяться в футболе для временных удалений
Международный совет футбольных ассоциаций 9 февраля должен объявить о тестировании синих карточек. Что надо знать об очередном нововведении — в материале «РБК Спорт»
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол, 9 февраля, как ожидается, объявит о тестировании синих карточек. «РБК Спорт» разобрался, для чего необходимо новое правило и на каких соревнованиях его протестируют.

Для чего нужна синяя карточка?

Синяя карточка будет показываться за срыв голевой атаки или споры с официальным лицом матча. Получивший синюю карточку игрок будет удален на 10 минут. Это правило пришло из регби. За две синие или комбинацию синей и желтой футболист будет получать уже красную карточку.

Реальный пример

В финале чемпионата Европы-2020 защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини потянул за футболку англичанина Букайо Саку. За преднамеренный фол итальянец получил лишь желтую карточку. По новым правилам ему должны были бы дать синюю.

Планировалось, что карточка будет оранжевого цвета, однако позже решили выбрать синий цвет, чтобы четко отличать карточку от желтой и красной.

Когда введут синюю карточку?

Десятиминутное удаление уже используется в любительских лигах Англии. Эта практика была положительно оценена. Теперь Федерация футбола Англии планирует внедрить синие карточки в матчах ранних раундов национального кубка.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Пока нововведение не планируется тестировать на высшем уровне. В пресс-службе ФИФА отмечали, что использование синих карточек в ведущих чемпионатах пока преждевременно. «ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о введении так называемой «синей карточки» на топ-уровнях футбола ошибочны и преждевременны», - заявляли в организации.

В ФИФА указывали, что для введение новых карточек в ведущих турнирах необходимо качественное тестирование в чемпионатах, притом на низких уровях.

ФИФА обсудит данный вопрос на годовом общем собрании IFAB 2 марта.

Какие карточки и когда вводили?

Карточки в футболе появились в 1970 году. На чемпионате мира в Мексике впервые были показаны желтая и красная карточка. И вплоть до 2023 года число карточек в футболе оставалось неизменным.

С 2023-го ФИФА ввела белую карточку, но не для демонстрации наказания, а чтобы отметить честность участников матча и повысить «этическую ценность». И 23 января она была впервые использована. Случилось это во встрече 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Во время игры одной из футболисток стало плохо, и на поле выбежали медицинские бригады обоих клубов. После того как врачи помогли спортсменке, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности.

При этом ранее белую карточку планировалось показать для демонстрации наказания. В 2015 году президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести белую карточку для удаления игрока на короткий промежуток времени за возражения в адрес судей.

В последние пять лет много нововведений пришло в футбол из регби. К примеру, увеличилось число замен, внедрена система видеоповторов. IFAB также планирует внедрить еще одно правило из регби, согласно которому только капитанам команд будет разрешено обсуждать решения с судьей. При этом также обсуждается правило, разрешающее заменять игрока по травме без учета лимита.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол судья ФИФА
Материалы по теме
Telegraph узнала о начале тестирования синих карточек в футболе
Спорт
Самюэлю Это'о не дали уйти с поста президента Федерации футбола Камеруна
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Промышленники сравнили курсовые пошлины с удвоением налога на прибыль Бизнес, 12:11
Госконтроль и цифровая валюта: как переводить деньги за рубеж в 2024 году Pro, 12:11
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 12:09
На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка за неделю Бизнес, 12:08
Росреестр оценил рост доли ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:04
В футболе появятся синие карточки: как это будет работать Спорт, 12:01
Кто будет править бал в Метавселенной, и почему все мы еще не в ней Pro, 11:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Чердака не осталось: последствия пожара в жилом доме в Москве Общество, 11:54
Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы Общество, 11:48
СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать» Общество, 11:42
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 11:42
Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией Политика, 11:36
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру Политика, 11:33
Как Байден будет менять экономику на втором сроке — разбор The Economist Pro, 11:31