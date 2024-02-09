Российский голкипер пропустил шайбу с центра площадки в матче НХЛ
Российский голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков неудачно сыграл в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш», пропустив шайбу с центра площадки.
Это произошло в концовке первого периода. «Каролина» вела со счетом 3:0, но пропустила один гол на последней минуте первой 20-минутки. А затем сразу после розыгрыша шайбы с центра площадки последовал бросок защитника Самуэля Жирара, который застал врасплох Кочеткова.
Таким образом, россиянин пропустил две шайбы за пять секунд и был сразу заменен.
Правда, его сменщик Антти Раанта смог сыграть только один период и Кочеткову пришлось вернуться в ворота из-за травмы финна. В итоге россиянин отразил 16 из 18 бросков в этом матче, а «Каролина» победила со счетом 5:2.
На счету 24-летнего Кочеткова 25 матчей в нынешнем сезоне, в которых он одержал 12 побед.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько