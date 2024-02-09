Российский голкипер пропустил шайбу с центра площадки в матче НХЛ

Петр Кочетков неудачно сыграл в одном из эпизодов встречи «Каролины» против «Колорадо», после чего был заменен. Но сменщик россиянина Антти Раанта получил травму, Кочетков вернулся в ворота и помог команде одержать итоговую победу

Петр Кочетков (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков неудачно сыграл в одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш», пропустив шайбу с центра площадки.

Это произошло в концовке первого периода. «Каролина» вела со счетом 3:0, но пропустила один гол на последней минуте первой 20-минутки. А затем сразу после розыгрыша шайбы с центра площадки последовал бросок защитника Самуэля Жирара, который застал врасплох Кочеткова.

Таким образом, россиянин пропустил две шайбы за пять секунд и был сразу заменен.

Правда, его сменщик Антти Раанта смог сыграть только один период и Кочеткову пришлось вернуться в ворота из-за травмы финна. В итоге россиянин отразил 16 из 18 бросков в этом матче, а «Каролина» победила со счетом 5:2.

На счету 24-летнего Кочеткова 25 матчей в нынешнем сезоне, в которых он одержал 12 побед.