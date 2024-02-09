Овечкин установил три достижения в одном матче
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Флорида Пантерз» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потерпев шестое поражение подряд.
В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (17-я) и Энтони Манта (35), у гостей — Мэттью Ткачук (25), Сэм Райнхарт (38), Райан Ломберг (55), Ээту Луостаринен (60).
Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб и набранных очков за карьеру в матчах с «Флоридой». На его счету 89 очков (44 гола и 45 передач) в 71 матче. Никто в истории не набирал больше очков в матчах с «Флоридой».
Овечкин впервые в сезоне забросил шайбы в трех играх подряд. В нынешнем регулярном чемпионате он трижды начинал голевые серии. Также он стал автором самой длинной голевой серии сезона среди игроков «Вашингтона».
Всего на его счету в 46 матчах сезона 11 голов и 22 передачи. В карьере на его счету 833 гола. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).
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