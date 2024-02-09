 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин установил три достижения в одном матче

Овечкин установил три достижения в одном матче НХЛ
Российский капитан «Вашингтона» впервые в сезоне забросил шайбы в трех играх подряд. Также россиянин установил рекорд по количеству заброшенных шайб и набранных очков за карьеру в играх с «Флоридой»
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Флорида Пантерз» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потерпев шестое поражение подряд.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин (17-я) и Энтони Манта (35), у гостей — Мэттью Ткачук (25), Сэм Райнхарт (38), Райан Ломберг (55), Ээту Луостаринен (60).

Овечкин установил рекорд по количеству заброшенных шайб и набранных очков за карьеру в матчах с «Флоридой». На его счету 89 очков (44 гола и 45 передач) в 71 матче. Никто в истории не набирал больше очков в матчах с «Флоридой».

Овечкин впервые в сезоне забросил шайбы в трех играх подряд. В нынешнем регулярном чемпионате он трижды начинал голевые серии. Также он стал автором самой длинной голевой серии сезона среди игроков «Вашингтона».

Всего на его счету в 46 матчах сезона 11 голов и 22 передачи. В карьере на его счету 833 гола. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый российский защитник НХЛ покинул лед на носилках
Спорт
«Вегас» не позволил «Эдмонтону» повторить 31-летний рекорд НХЛ
Спорт
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ после перехода
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
150 тыс. звонков за два дня. Эти чудеса нейросети уже творят в продажах Pro, 10:42
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник Политика, 10:39
ВС разрешил банкротить иностранные компании со связями с Россией Бизнес, 10:32
Ракова рассказала о новых программах обучения кадрового центра Москвы Город, 10:30
Овечкин установил три достижения в одном матче Спорт, 10:25
Трамп победил на республиканских кокусах в Неваде Политика, 10:25
Инфляция 250%: почему Аргентина протестует против «шоковой терапии» Милея Pro, 10:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Российский голкипер пропустил шайбу с центра площадки в матче НХЛ Спорт, 10:19
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 10:14
Аренда элитных домов в Подмосковье за год подорожала почти на четверть Недвижимость, 10:05
Четыре беспилотника попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области Политика, 10:01
Кроссоверы и внедорожники захватили 70% российского авторынка Авто, 09:57
Как гендиректору не стать обвиняемым — советы юриста Pro, 09:57
Politico описало, как в ВСУ восприняли назначение Сырского Политика, 09:55