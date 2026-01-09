Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки

Сенегал с минимальным счетом победил в 1/4 финала Мали с защитником «Балтики» Натаном Гассамой в составе

Фото: Aissa / XinHua / Global Look Press

Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Мали со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Единственный гол забил Илиман Ндиайе (27-я минута).

Команда Мали играла в меньшинстве после удаления полузащитника Ива Биссумы в компенсированное к первому тайму время.

Малийский защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама провел на поле все 90 минут.

В полуфинале Сенегал сыграет с победителем пары Египет — Кот-д'Ивуар. В других четвертьфиналах встретятся Камерун — Марокко и Алжир — Нигерия.