 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,03 x 3,95 2 3,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,55 x 4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,9 x 4 2 3,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,73 x 3,55 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки

Сенегал с минимальным счетом победил в 1/4 финала Мали с защитником «Балтики» Натаном Гассамой в составе
Фото: Aissa / XinHua / Global Look Press
Фото: Aissa / XinHua / Global Look Press

Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Мали со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.

Единственный гол забил Илиман Ндиайе (27-я минута).

Команда Мали играла в меньшинстве после удаления полузащитника Ива Биссумы в компенсированное к первому тайму время.

Малийский защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама провел на поле все 90 минут.

В полуфинале Сенегал сыграет с победителем пары Египет — Кот-д'Ивуар. В других четвертьфиналах встретятся Камерун — Марокко и Алжир — Нигерия.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу
Материалы по теме
Двух футболистов дисквалифицировали за оскорбление судьи на Кубке Африки
Спорт
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа Экономика, 22:32
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время Политика, 22:26
Большая часть застрявших в Йемене россиян покинули остров Сокотра Общество, 22:09
Могут ли нынешние протесты в Иране привести к свержению режима Политика, 21:52
На Украине запретили бухгалтерские и другие программы российской 1С Политика, 21:51
Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа Политика, 21:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки Спорт, 21:17
Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины Политика, 21:08
Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 20:45
Катар сообщил о повреждении здания своего посольства в Киеве Политика, 20:42
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе Общество, 20:32
Forbes назвал самые прибыльные спортивные клубы Спорт, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30