Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки
Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Мали со счетом 1:0 в матче 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Единственный гол забил Илиман Ндиайе (27-я минута).
Команда Мали играла в меньшинстве после удаления полузащитника Ива Биссумы в компенсированное к первому тайму время.
Малийский защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама провел на поле все 90 минут.
В полуфинале Сенегал сыграет с победителем пары Египет — Кот-д'Ивуар. В других четвертьфиналах встретятся Камерун — Марокко и Алжир — Нигерия.
