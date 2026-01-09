Forbes назвал самые прибыльные спортивные клубы

«Даллас Ковбойз» стал самым прибыльным спортивным клубом по версии Forbes

Самым прибыльным стал «Даллас Ковбойз» (NFL), на втором месте — «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА), третью позицию разделили два клуба — «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ) и «Лос-Анджелес Рэмс» (NFL)

«Даллас Ковбойс» (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Команда по американскому футболу «Даллас Ковбойз» (NFL) заняла первое место в рейтинге самых прибыльных спортивных клубов года по версии Forbes.

Операционный доход (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) клуба в прошлом сезоне составил $629 млн. А стоимость команды оценивается в $13 млрд. При этом клуб последний раз выиграл Супербоул в 1995 году.

На втором месте в рейтинге расположился клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Его операционный доход практически на $200 млн ниже, чем у «Ковбойз», и составляет $409 млн. Стоимость команды — $11 млрд.

Третью позицию разделили сразу две команды — «Эдмонтон Ойлерз» из НХЛ и «Лос-Анджелес Рэмс» из NFL. Их операционный доход равен $244 млн, однако стоимость значительно отличается. «Эдмонтон» стоит $3,2 млрд, а «Рэмс» — $10,5 млрд.

В десятку также вошли Mercedes («Формула-1», операционный доход — $227 млн), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (NFL, $222 млн), «Атланта Хокс» (НБА, $203 млн), «Филадельфия Севенти Сиксерс» (НБА, $203), «Хьюстон Рокетс» (НБА, $191 млн) и «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ, $191 млн).