Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8 x 3,8 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 1,92 x 4,05 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,55 x 4,05 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 3,9 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,73 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ

ЦСКА выиграл со счетом 3:2. Прохор Полтапов оформил дубль, одна из его шайб стала 3000-й для ЦСКА в регулярных чемпионатах КХЛ
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

Московский ЦСКА дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Первый период встречи остался за гостями. Заброшенными шайбами отметились Джейк Бишофф (8-я минута) и Нейт Сюсиз (14).

Во второй двадцатиминутке ЦСКА удалось сравнять счет благодаря точным броскам Максима Соркина (33) и Прохора Полтапова (40).

За три минуты до конца матча Полтапов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

Шайба Полтапова стала 3000-й для армейского клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.

ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, после 45 игр на счету московского клуба 52 очка. Следующий матч команда сыграет 11 января со «Спартаком».

«Шанхайские Драконы» идут на девятой строчке, после 42 встреч команда набрала 43 очка. Следующий матч пройдет 12 января дома с «Сочи».

Авторы
Теги
Рената Утяева
ХК ЦСКА ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар) КХЛ
