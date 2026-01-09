ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в матче КХЛ
Московский ЦСКА дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Первый период встречи остался за гостями. Заброшенными шайбами отметились Джейк Бишофф (8-я минута) и Нейт Сюсиз (14).
Во второй двадцатиминутке ЦСКА удалось сравнять счет благодаря точным броскам Максима Соркина (33) и Прохора Полтапова (40).
За три минуты до конца матча Полтапов оформил дубль и принес ЦСКА победу.
Шайба Полтапова стала 3000-й для армейского клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.
ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, после 45 игр на счету московского клуба 52 очка. Следующий матч команда сыграет 11 января со «Спартаком».
«Шанхайские Драконы» идут на девятой строчке, после 42 встреч команда набрала 43 очка. Следующий матч пройдет 12 января дома с «Сочи».
