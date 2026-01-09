 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 7,1 x 3,35 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8,5 x 3,8 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 1,92 x 4 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,55 x 4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 3,9 2 3,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,8 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт
0

Черногорский легионер покинул клуб РПЛ

Черногорский полузащитник Владан Бубанья покинул «Оренбург»
Полузащитник Владан Бубанья перешел из «Оренбурга» в «Осиек», который занимает последнее место в чемпионате Хорватии
Владан Бубанья
Владан Бубанья (Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»)

Черногорский полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья перешел в хорватский «Осиек» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Владан Бубанья на правах аренды переходит в хорватский «Осиек». Между клубами достигнута договоренность об аренде полузащитника до конца сезона 2025/26», — говорится в сообщении.

«Осиек» выступает в первой лиге Хорватии. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Бубанья пополнил состав «Оренбурга» в июле 2025 года. За это время он сыграл за клуб 14 матчей и забил один гол в ворота «Зенита».

Перед зимним перерывом «Оренбург» расположился на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.

Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Оренбург Российская премьер-лига (РПЛ) Футбол
