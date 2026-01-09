 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 7,1 x 3,35 2 1,63 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 7,6 x 3,75 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Австрии

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии
Владислав Семенов показал лучший результат в Инсбруке. Вторым стал еще один россиянин — Даниил Романов
Владислав Семенов
Владислав Семенов (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter / Global Look Press)

Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Россиянин показал результат 1 минута 49,27 секунды.

Второе место занял его соотечественник Даниил Романов (отставание 0,48 секунды), третьим стал китаец Юй Гоцин (+0,85).

В Инсбруке российские скелетонисты впервые с Олимпиады в Пекине выступили на международном турнире. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала выдавать им нейтральные статусы в середине декабря.

Шансы отобраться на Олимпиаду-2026 российские скелетонисты уже потеряли, в женском турнире россиянки пока сохраняют теоретические шансы.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
скелетон
Материалы по теме
Российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на турнирах IBSF
Спорт
Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене Спорт, 16:19
Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео Общество, 16:02
Reuters узнал о захвате пятого танкера из-за венесуэльской нефти Политика, 15:53
Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега Общество, 15:52
Премьер Италии заявила, что Европе пора начать разговаривать с Россией Политика, 15:38
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Австрии Спорт, 15:36
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Rio Tinto и Glencore начали новые переговоры о слиянии Бизнес, 15:20
Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске Общество, 15:16
Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака» Спорт, 15:14
«Величайшая спекулятивная мания»: 8 предупреждений об ИИ-пузыре Футурология, 15:00
Пятая ракетка России снялась с Australian Open Спорт, 14:59
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42