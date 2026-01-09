Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Австрии

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Австрии

Владислав Семенов показал лучший результат в Инсбруке. Вторым стал еще один россиянин — Даниил Романов

Владислав Семенов (Фото: Eibner-Pressefoto / EXPA / Huter / Global Look Press)

Российский скелетонист Владислав Семенов победил на этапе Кубка Европы, который проходит в Инсбруке (Австрия).

Россиянин показал результат 1 минута 49,27 секунды.

Второе место занял его соотечественник Даниил Романов (отставание 0,48 секунды), третьим стал китаец Юй Гоцин (+0,85).

В Инсбруке российские скелетонисты впервые с Олимпиады в Пекине выступили на международном турнире. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала выдавать им нейтральные статусы в середине декабря.

Шансы отобраться на Олимпиаду-2026 российские скелетонисты уже потеряли, в женском турнире россиянки пока сохраняют теоретические шансы.