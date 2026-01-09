Пятая ракетка России снялась с Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». Об этом сообщается на сайте соревнований.
Причина снятия россиянки не уточняется.
Кудерметова занимает 30-е место в мировом рейтинге (пятая из россиянок), на ее счету два титула WTA в одиночном разряде.
После снятия Кудерметовой другая россиянка, Анна Калинская, попадает в число сеяных (31). Место Кудерметовой в основной сетке займет словенка Вероника Эрьявец.
Лучшим результатом 28-летней Кудерметовой на Australian Open является выход в четвертый круг в прошлом сезоне.
Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля в Мельбурне. В прошлом сезоне турнир выиграла американка Мэдисон Киз.
