Спорт⁠,
0

Кучеров вошел в топ-5 претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Кучеров вошел в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии НХЛ
По итогам голосования экспертов сайта НХЛ российский нападающий набрал девять баллов и расположился на пятом месте. Россиянин Кирилл Капризов занимает девятую строчку
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ.

По итогам голосования 16 экспертов Кучеров набрал девять баллов. На первом месте расположился нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (73 балла), вторую позицию занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (59), замыкает тройку — нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (56).

С 9 по 13 места делят сразу пять хоккеистов, получивших по два балла. Среди них россиянин Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

В сезоне 24/25 трофей получил американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

«Харт Трофи» ежегодно вручают самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется по результатам голосования членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов в каждом из городов, где есть клубы НХЛ.

В текущем сезоне 32-летний Кучеров провел 38 матчей, в которых набрал 61 очко по системе «гол+пас» (20+41).

«Тампа» идет на четвертом месте в Восточной конференции. После 42 игр на счету команды 55 очков. Следующий матч клуб сыграет 11 января с «Филадельфией Флайерз».

