Спорт⁠,
0

«Манчестер Сити» купил одного из лучших бомбардиров АПЛ за €72 млн

Один из лучших бомбардиров АПЛ Семеньо перешел в «Манчестер Сити» за €72 млн
Нападающий «Борнмута» и сборной Ганы Антуан Семеньо подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Форвард сборной Ганы Антуан Семеньо перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

26-летний футболист подписал контракт до лета 2031 года.

По данным Transfermarkt, «Манчестер Сити» заплатил «Борнмуту» за Семеньо €72 млн.

«Манчестер Сити» за последние 12 месяцев потратил уже £425,9 млн (€490 млн) на трансферы 14 футболистов, отмечает Sky Sports.

Семеньо играл за «Борнмут» с 2023 года, на его счету 110 матчей, 32 гола и 13 результативных передач. В нынешнем сезоне АПЛ форвард с 10 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

В сборной Ганы Семеньо провел 32 матча и забил три гола.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 21 матче. Лидирует «Арсенал» (49).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити ФК Борнмут
