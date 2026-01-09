 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

АСА уволил трех бойцов из-за проваленного взвешивания перед турниром в Грозном
Президент АСА Магомед Бибулатов сообщил, что из лиги уволены Лом-Али Налгиев, Саид-Магомед Батукаев и Ислам Юнусов
Фото: Пресс-служба АСА
Фото: Пресс-служба АСА

Российский промоушен по смешанным единоборствам (MMA) Absolute Championship Akhmat (АСА) уволил трех бойцов за проваленное взвешивание перед турниром в Грозном. Об этом сообщил президент АСА Магомед Бибулатов.

В установленные весовые лимиты не смогли уложиться Лом-Али Налгиев, Саид-Магомед Батукаев и Ислам Юнусов. Бибулатов заявил, что воспринимает это как неуважение в свой адрес.

По словам Бибулатова, Налгиеву был дан последний шанс, но он не смог уложиться в вес, превысив лимит больше чем на 2 кг.

«В последних шести боях, по-моему, Налгиев проиграл пять раз. Я все равно дал ему шанс, потому что в лиге очень мало бойцов из Ингушетии. Дал последний шанс, но, к сожалению, он вес не сделал», — сказал Бибулатов.

Батукаев, по его словам, перевесил лимит на 3,5 кг, хотя был предупрежден. А Юнусов сорвал бой уже в третий раз.

Глава АСА подчеркнул, что его «доброту не следует воспринимать как слабость». «Мне это уже надоело. Доброту мою за слабость принимать не нужно, поэтому все трое уволены из лиги», — заявил Бибулатов.

Лига ACA была основана в 2014 году Майрбеком Хасиевым. Бибулатов занял пост президента АСА в 2024 году.

Турнир ACA 198, на котором должны были выступать уволенные бойцы, пройдет 9 января в Грозном.

