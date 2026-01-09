Кросби обошел Гретцки по числу передач за один клуб НХЛ
Канадский нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу результативных передач в составе одного клуба, обойдя Уэйна Гретцки.
В домашнем матче «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:1. По ходу встречи Кросби отметился двумя результативными передачами.
За «Питтсбург» Кросби провел 1394 встречи и отдал 1087 передач, превзойдя достижение Гретцки, который в 696 матчах за «Эдмонтон Ойлерз» ассистировал 1086 раз. Рекордсменом является Рэй Бурк (1111 передач в 1518 играх за «Бостон Брюинз»).
В текущем сезоне на счету Кросби 49 (24+25) очков в 42 матчах.
38-летний Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), чемпион мира (2015) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014). В 2017 году он был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.
«Питтсбург» идет на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. После 42 игр на счету команды 51 очко. Следующий матч клуб сыграет 11 января с «Калгари Флэймз».
