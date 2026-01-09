 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ

Два ассиста российского форварда не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало»
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз».

«Рейнджерс» уступили со счетом 2:5.

34-летний Панарин стал седьмым россиянином, сделавшим 600 результативных передач в истории НХЛ. В тройку входят Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745) и Сергей Федоров (696). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1963).

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. В нынешнем сезоне на счету россиянина 48 (16+32) очков в 44 матчах.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
