Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ

Два ассиста российского форварда не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало»

Артемий Панарин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз».

«Рейнджерс» уступили со счетом 2:5.

34-летний Панарин стал седьмым россиянином, сделавшим 600 результативных передач в истории НХЛ. В тройку входят Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745) и Сергей Федоров (696). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1963).

Панарин набрал очки в пятом матче подряд. В нынешнем сезоне на счету россиянина 48 (16+32) очков в 44 матчах.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах.