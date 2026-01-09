Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сейбрз».
«Рейнджерс» уступили со счетом 2:5.
34-летний Панарин стал седьмым россиянином, сделавшим 600 результативных передач в истории НХЛ. В тройку входят Евгений Малкин (853), Александр Овечкин (745) и Сергей Федоров (696). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
Панарин набрал очки в пятом матче подряд. В нынешнем сезоне на счету россиянина 48 (16+32) очков в 44 матчах.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 46 очков в 45 матчах.
