Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова

Ульяна Семенова (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Латвийской баскетбольной ассоциации.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну», — говорится в сообщении.

Семенова была двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трехкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983) и десятикратной чемпионкой Европы, одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионок (женской Евролиги) в составе рижского клуба ТТТ.

Семенова также членом Зала славы FIBA (с 2007 года) и Зала славы баскетбола (с 1993).

Семенова является самой титулованной советской баскетболисткой. С ростом в 210 см она была самой высокой баскетболисткой в истории.