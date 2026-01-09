 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умерла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова

Умерла легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова
Двукратной победительнице Олимпийских игр в составе сборной СССР было 73 гола
Ульяна Семенова
Ульяна Семенова (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной СССР Ульяна Семенова скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Латвийской баскетбольной ассоциации.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну», — говорится в сообщении.

Семенова была двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трехкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983) и десятикратной чемпионкой Европы, одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионок (женской Евролиги) в составе рижского клуба ТТТ.

Семенова также членом Зала славы FIBA (с 2007 года) и Зала славы баскетбола (с 1993).

Семенова является самой титулованной советской баскетболисткой. С ростом в 210 см она была самой высокой баскетболисткой в истории.

