Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 35 лет

Катинка Хоссу девять раз побеждала на чемпионатах мира, четыре раза становилась лучшей пловчихой года, ей принадлежит рекорд на 200-метровке комплексом

Катинка Хоссу (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Венгерская пловчиха Катинка Хоссу, выигравшая три золотых медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщила в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что завершила спортивную карьеру.

Хоссу взяла на Играх-2016 золото на 100-метровке на спине, серебро на 200-метровке на спине, а также победила на дистанциях 200 и 400 метров комплексом. На 200-метровке комплексом ей принадлежит рекорд мира.

На счету 35-летней венгерки также девять побед на чемпионатах мира в 50-метровом бассейне и 17 золотых медалей мировых первенств на короткой воде (25 м).

Международная федерация (FINA) четыре раза признавала Хоссу лучшей пловчихой года (2014-2016, 2018 годы).