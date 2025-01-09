Умер бывший голкипер «Ромы» и «Милана» Фабио Кудичини

Бывший голкипер «Ромы» и «Милана» Фабио Кудичини умер на 90-м году жизни

Фабио Кудичини выиграл с «Миланом» пять трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Италии. Он умер на 90-м году жизни

Фабио Кудичини (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший голкипер «Милана» Фабио Кудичини, выигравший с клубом Кубок европейских чемпионов в 1969-м, скончался в возрасте 89 лет, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Кудичини играл за «Милан» в 1967–1972 годах, победил с командой также в чемпионате и Кубке Италии, Кубке обладателей кубков, Межконтинентальном кубке.

На протяжении карьеры голкипер выступал за «Удинезе», «Брешиа» и «Рому», с последней взял Кубок ярмарок (1961) и Кубок Италии (1964).

Сын Кудичини Карло — воспитанник «Милана», игравший на позиции вратаря в том числе за «Челси», «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес Гэлакси».