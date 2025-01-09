Умер бывший голкипер «Ромы» и «Милана» Фабио Кудичини
Бывший голкипер «Милана» Фабио Кудичини, выигравший с клубом Кубок европейских чемпионов в 1969-м, скончался в возрасте 89 лет, сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
Кудичини играл за «Милан» в 1967–1972 годах, победил с командой также в чемпионате и Кубке Италии, Кубке обладателей кубков, Межконтинентальном кубке.
На протяжении карьеры голкипер выступал за «Удинезе», «Брешиа» и «Рому», с последней взял Кубок ярмарок (1961) и Кубок Италии (1964).
Сын Кудичини Карло — воспитанник «Милана», игравший на позиции вратаря в том числе за «Челси», «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
Hongqi запатентовал спортивный кабриолет
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов