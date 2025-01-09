Умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валентин Хардин
Бывший игрок сборной СССР по хоккею с мячом (бенди), четырехкратный чемпион мира Валентин Хардин скончался 7 января на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
Хардин большую часть карьеры играл за «СКА-Свердловск», с которым за 16 сезонов шесть раз выиграл чемпионат СССР, а в 1974-м стал победителем первого Кубка европейских чемпионов.
Хоккеиста шесть раз включали в списки лучших игроков сезона.
В сборной СССР Хардин выиграл четыре золота чемпионатов мира — в 1961, 1963, 1965 и 1967 годах.
После завершения игровой карьеры Хардин работал тренером и судьей.
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