Гольфист Тайгер Вудс заявил, что сотрудничество с Nike было наполнено «умопомрачительными моментами и прекрасными воспоминаниями». Контракт с компанией принес гольфисту более $460 млн за 27 лет

Тайгер Вудс (Фото: Mike Ehrmann / Getty Images)

Американский гольфист Тайгер Вудс сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что завершает сотрудничество с компанией Nike, которое длилось 27 лет.

«27 лет назад мне посчастливилось стать частью одного из самых известных брендов. Время, прошедшее с тех пор, было наполнено умопомрачительными моментами и прекрасными воспоминаниями, рассказывая о которых я мог бы потратить вечность», — написал Вудс.

Вудс отметил, что в его жизни начнется «новая глава». «Страсть и видение Фила Найта (генеральный директор и основатель компании. — РБК) создали такой проект, как Nike Golf. Я хочу поблагодарить лично за это его, а также всех сотрудников и других спортивных деятелей. Я получал удовольствие от работы с вами. Люди начнут спрашивать, будет ли у меня новая глава. Да, определенно будет. До встречи в Лос-Анджелесе!» — добавил он.

В ответном письме Nike поблагодарила гольфиста за сотрудничество. «Вы бросили вызов конкуренции, стереотипам, условностям, старому образу мышления. Вы бросили вызов всему институту гольфа. Вы бросили вызов нам. И самое главное, вы бросили вызов самому себе. И за этот вызов мы благодарны вам», — написала Nike на своей странице в Instagram.

Вудс сотрудничал с Nike с 1996 года. Контракт с компанией принес гольфисту более $460 млн за 27 лет.

Вудс является 15-кратным победителем «мэйджоров» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). В июне 2022 года Forbes писал, что Вудс стал третьим спортсменом-миллиардером в истории. До него заработать более $1 млрд удалось баскетболистам Майклу Джордану и Леброну Джеймсу. Основную часть доходов Вудса составляют средства от рекламных контрактов, в том числе с Rolex, Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Buick и Gillette.

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21 декабря Nike, крупнейший производитель спортивной одежды в мире, сообщила об уменьшении прогнозируемых продаж по итогам года, а также объявила о планах сократить расходы на $2 млрд в течение следующих трех лет из-за снижения потребительского спроса, особенно в Китае и Европе. В июне 2022 года Nike сообщила о полном уходе с российского рынка.