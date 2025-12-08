«Реал» потерял защитника на четыре месяца из-за травмы
Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму двуглавой мышцы левого бедра, сообщается на сайте мадридского клуба.
Травму 27-летний бразилец получил в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Сельты» 7 декабря (0:2). Он покинул поле на 24-й минуте.
В текущем сезоне Милитао провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах.
Marca пишет, что на восстановление защитника потребуется до четырех месяцев.
«Реал» идет вторым в чемпионате, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка.
