«Реал» потерял защитника на четыре месяца из-за травмы

«Реал» потерял Милитао на четыре месяца из-за травмы

У бразильца диагностировали травму двуглавой мышцы бедра после матча с «Сельтой»

Эдер Милитао (Фото: Oscar J. Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму двуглавой мышцы левого бедра, сообщается на сайте мадридского клуба.

Травму 27-летний бразилец получил в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Сельты» 7 декабря (0:2). Он покинул поле на 24-й минуте.

В текущем сезоне Милитао провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах.

Marca пишет, что на восстановление защитника потребуется до четырех месяцев.

«Реал» идет вторым в чемпионате, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка.