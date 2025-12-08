Москвина: соперники российских фигуристов не расслабились после их отстранения

Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян

Заслуженный тренер России заявила, что россиянам надо быть на две головы выше конкурентов после возвращения на мировую арену

Тамара Москвина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Тренер Тамара Москвина заявила «Чемпионату», что после отстранения российских фигуристов в мировом фигурном катании никто не стал снижать требования своим программам.

Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. На олимпийский отбор в Пекине российские спортивные и танцевальные пары не допустили.

«Думаете, русских нет и они расслабились? Конечно, они добавляют. Там такие же профессиональные тренеры, спортсмены и федерации, которые хотят добиваться результата и завоевывать медали. Прогресс идет», — сказала Москвина.

По словам тренера, когда россияне вернутся на международную арену, они должны быть «на две головы выше, чем другие».

Москвина тренирует Анастасию Мишину и Александра Галлямова — бронзовых призеров Олимпиады в Пекине, чемпионов мира (2021 года) и Европы (2022).