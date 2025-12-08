 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян

Москвина: соперники российских фигуристов не расслабились после их отстранения
Заслуженный тренер России заявила, что россиянам надо быть на две головы выше конкурентов после возвращения на мировую арену
Тамара Москвина
Тамара Москвина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Тренер Тамара Москвина заявила «Чемпионату», что после отстранения российских фигуристов в мировом фигурном катании никто не стал снижать требования своим программам.

Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. На олимпийский отбор в Пекине российские спортивные и танцевальные пары не допустили.

«Думаете, русских нет и они расслабились? Конечно, они добавляют. Там такие же профессиональные тренеры, спортсмены и федерации, которые хотят добиваться результата и завоевывать медали. Прогресс идет», — сказала Москвина.

По словам тренера, когда россияне вернутся на международную арену, они должны быть «на две головы выше, чем другие».

Москвина тренирует Анастасию Мишину и Александра Галлямова — бронзовых призеров Олимпиады в Пекине, чемпионов мира (2021 года) и Европы (2022).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
