Москвина заявила, что фигурное катание в мире прогрессирует и без россиян
Тренер Тамара Москвина заявила «Чемпионату», что после отстранения российских фигуристов в мировом фигурном катании никто не стал снижать требования своим программам.
Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. На олимпийский отбор в Пекине российские спортивные и танцевальные пары не допустили.
«Думаете, русских нет и они расслабились? Конечно, они добавляют. Там такие же профессиональные тренеры, спортсмены и федерации, которые хотят добиваться результата и завоевывать медали. Прогресс идет», — сказала Москвина.
По словам тренера, когда россияне вернутся на международную арену, они должны быть «на две головы выше, чем другие».
Москвина тренирует Анастасию Мишину и Александра Галлямова — бронзовых призеров Олимпиады в Пекине, чемпионов мира (2021 года) и Европы (2022).
