Один из лидеров Первой лиги «Урал» объявил об уходе главного тренера Ромащенко

Один из лидеров Первой лиги объявил об уходе главного тренера

Мирослав Ромащенко возглавил «Урал» в июне, команда идет второй в Первой лиге после 21 тура

Мирослав Ромащенко (Фото: Официальный сайт ФК «‎Урал» )

Екатеринбургский «Урал» и главный тренер Мирослав Ромащенко расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

Ромащенко входил в штаб «Урала» с января, а в июне стал главным тренером.

«Урал» после 21 тура занимает второе место в Первой лиге, дающее право на выход в РПЛ. Команда на семь очков отстает от лидирующего воронежского «Факела».

«Буду переживать за парней и уверен, что футболисты обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ», — сказал Ромащенко.

«Чемпионат» и журналист Иван Карпов ранее писали, что «Урал» может возглавить Александр Кержаков.

В РПЛ на зимнюю паузу без главных тренеров ушли московские «Спартак» и «Динамо», также накануне об отставке Хасанби Биджиева сообщило махачкалинское «Динамо».