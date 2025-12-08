Один из лидеров Первой лиги объявил об уходе главного тренера
Екатеринбургский «Урал» и главный тренер Мирослав Ромащенко расторгли контракт по соглашению сторон, сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.
Ромащенко входил в штаб «Урала» с января, а в июне стал главным тренером.
«Урал» после 21 тура занимает второе место в Первой лиге, дающее право на выход в РПЛ. Команда на семь очков отстает от лидирующего воронежского «Факела».
«Буду переживать за парней и уверен, что футболисты обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ», — сказал Ромащенко.
«Чемпионат» и журналист Иван Карпов ранее писали, что «Урал» может возглавить Александр Кержаков.
В РПЛ на зимнюю паузу без главных тренеров ушли московские «Спартак» и «Динамо», также накануне об отставке Хасанби Биджиева сообщило махачкалинское «Динамо».
