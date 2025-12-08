 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Реал» обвинил судей в историческом поражении

«Реал» впервые за 19 лет проиграл дома «Сельте». В матче было удалено три футболиста мадридского клуба
Футболисты «Реала» недовольны судейством в матче с «Сельтой»
Футболисты «Реала» недовольны судейством в матче с «Сельтой» (Фото: Angel Martinez / Getty Images))

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо пожаловался на судейство в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Тренера цитирует AS.

«Реал» не проигрывал «Сельте» с 2017 года, а дома уступил клубу из Виго и вовсе впервые за 19 лет.

В начале второго тайма две желтые карточки за минуту получил защитник столичной команды Фран Гарсия. В конце матча его одноклубники Альваро Каррерас и сидевший на скамейке Энрике получили красные карточки за неспортивное поведение. А после «Реал» пропустил второй гол. Как отмечает AS, Каррераса удалили за слова судье «ты ужасен».

После игры Алонсо раскритиковал действия арбитра. «Нас расстроили решения судьи. Он не обращал внимания на задержки времени, которые сбивали нас с ритма», — поделился мнением испанский тренер.

«Удаление Каррераса очень спорное. Это немного вывело нас из-под контроля, — добавил Алонсо. — Это слегка выбило нас из игры. Судейство мне не понравилось».

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, не участвовавший в матче, после игры подбежал к судье и высказал ему претензии. Об этом говорится в судейском протоколе.

На клубном ТВ «Реала» назвали уровень судейства плачевным и ужасным, а также напомнили о «деле Хосе Негейры», в котором «Барселона» подозревается в подкупе арбитров.

«Реал» после 16 туров отстает от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Руслан Алиев
Реал Мадрид ФК Сельта чемпионат Испании по футболу
