 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,9 x 4,2 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,13 x 3,65 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,4 x 3,9 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,27 x 5,8 2 10,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
На счету 40-летнего российского форварда 841 победа в регулярных чемпионатах. Он сместил с девятой строчки американского защитника Райана Сутера
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images))

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место по победам в НХЛ.

В ночь на 8 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:0.

На счету 40-летнего российского форварда 841 победа в регулярных чемпионатах. Он сместил с девятой строчки американского защитника Райана Сутера. Рекордсменом по этому показателю является шведский защитник Никлас Лидстрем (937).

Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ в топ-10. 40-летний Сутер официально не завершил карьеру, но на данный момент находится в статусе свободного агента.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он провел 1521 в регулярных чемпионатах. Россиянин является лучшим снайпером в истории НХЛ. Помимо этого, на его счету множество рекордов НХЛ и клуба.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google
Спорт
У Овечкина прервалась лучшая в сезоне НХЛ серия с набранными очками
Спорт
Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:15
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России Политика, 10:30
Бизнес тратит время на «бумажки» вместо безопасности: что с этим делатьПодписка на РБК, 10:28
В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи Общество, 10:22
Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером Политика, 10:16
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке Общество, 10:14
«Биннофарм Групп» начнет производить дупилумаб в Зеленограде Пресс-релиз, 10:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ Спорт, 10:07
Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд Спорт, 10:05
Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках Общество, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ТЭК-Торг провел встречу с предпринимателями Ярославской области РБК Компании, 10:00
Хамовники стали первыми в Москве по темпам снижения цен на жилье Недвижимость, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 09:54