Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место по победам в НХЛ.
В ночь на 8 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:0.
На счету 40-летнего российского форварда 841 победа в регулярных чемпионатах. Он сместил с девятой строчки американского защитника Райана Сутера. Рекордсменом по этому показателю является шведский защитник Никлас Лидстрем (937).
Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ в топ-10. 40-летний Сутер официально не завершил карьеру, но на данный момент находится в статусе свободного агента.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он провел 1521 в регулярных чемпионатах. Россиянин является лучшим снайпером в истории НХЛ. Помимо этого, на его счету множество рекордов НХЛ и клуба.
