Шарапова рассказала о «жестком, но справедливом» отце
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила в подкасте Armchair Expert, что ее отец был жестким, но справедливым.
«Мой отец имел большое влияние в спорте. Он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. А мама занималась моим образованием. Она при любой возможности водила меня на балет. Даже если мы были во Флориде», — сказала Шарапова.
Россиянка призналась, что ее мать не волновало то, на каком месте в мировом рейтинге находится ее дочь. «Она хотела, чтобы я была любопытной и всегда оставалась скромной», — сказала Шарапова.
36-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, выигравшей за карьеру все турниры «Большого шлема». Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Юрий Шарапов — отец Марии — тренировал теннисистку с начала ее карьеры и до 2008 года.