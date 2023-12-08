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Спорт ,  
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Шарапова рассказала о «жестком, но справедливом» отце

Мария Шарапова рассказала о жестком, но справедливом отце
Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с родителями. По ее словам отец занимался ее спортивной карьерой, а мама образовательной частью ее жизни
Мария Шарапова в детстве с отцом
Мария Шарапова в детстве с отцом (Фото: из личного архива)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила в подкасте Armchair Expert, что ее отец был жестким, но справедливым.

«Мой отец имел большое влияние в спорте. Он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. А мама занималась моим образованием. Она при любой возможности водила меня на балет. Даже если мы были во Флориде», — сказала Шарапова.

Россиянка призналась, что ее мать не волновало то, на каком месте в мировом рейтинге находится ее дочь. «Она хотела, чтобы я была любопытной и всегда оставалась скромной», — сказала Шарапова.

36-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, выигравшей за карьеру все турниры «Большого шлема». Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в феврале 2020 года. Юрий Шарапов — отец Марии — тренировал теннисистку с начала ее карьеры и до 2008 года.

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Мария Шарапова теннис
Мария Шарапова фото

Мария Шарапова

теннисистка

19 апреля 1987 года

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