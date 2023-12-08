 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Киев обсудит отказ от Олимпиады после допуска россиян

Матвей Бедный назвал безответственным решение членов исполкома МОК. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже
Фото: ОКР (Michael Kappeler / Global look press)
Фото: ОКР (Michael Kappeler / Global look press)

Минспорта Украины осудило решение Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее допустил россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже. Заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК», — говорится в заявлении. Что касается участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года, то решение по этому поводу, по словам Бедного, будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

В пятницу МОК принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. При этом МОК выдвинул требования, которым должны соответствовать спортсмены. Так, например, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживал военные действия на Украине и имеющие отношение к силовым ведомствам. В сообщении МОК отмечалось, что на данный момент восемь российских спортсменов прошли квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже и получат право выступить в нейтральном статусе. Фамилии спортсменов не оглашались.

Позже глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили сообщил, что вольники завоевали четыре олимпийские лицензии. «Вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов получили олимпийские лицензии. Всем остальным предстоит завоевывать лицензии», — сказал он.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
МОК Украина конфликт на Украине

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 16:42
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 21:25
Россия увидела военное преступление в планах затопить туннели в Газе Политика, 21:21
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 21:14
В парламенте Болгарии устроили стычку из-за поставки Киеву списанных БТР Политика, 21:13
ООН заявила о риске краха системы гуманитарной помощи сектору Газа Политика, 21:02
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 21:02
Amazon рассказал о схеме мошенничества, координировавшейся через Telegram Политика, 20:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Шарапова рассказала о «жестком, но справедливом» отце Спорт, 20:58
Из АЭС в самолеты: как проходит импортозамещение в российской авиации Тренды, 20:54
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 20:47
Киев обсудит отказ от Олимпиады после допуска россиян Спорт, 20:45
В России поставили рекорд по потреблению электричества Экономика, 20:40
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 20:38
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 20:32