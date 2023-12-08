Киев обсудит отказ от Олимпиады после допуска россиян

Матвей Бедный назвал безответственным решение членов исполкома МОК. В Киеве подумают, участвовать ли в Играх в Париже

Фото: ОКР (Michael Kappeler / Global look press)

Минспорта Украины осудило решение Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее допустил россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже. Заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК», — говорится в заявлении. Что касается участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года, то решение по этому поводу, по словам Бедного, будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

В пятницу МОК принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. При этом МОК выдвинул требования, которым должны соответствовать спортсмены. Так, например, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживал военные действия на Украине и имеющие отношение к силовым ведомствам. В сообщении МОК отмечалось, что на данный момент восемь российских спортсменов прошли квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже и получат право выступить в нейтральном статусе. Фамилии спортсменов не оглашались.

Позже глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили сообщил, что вольники завоевали четыре олимпийские лицензии. «Вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов получили олимпийские лицензии. Всем остальным предстоит завоевывать лицензии», — сказал он.