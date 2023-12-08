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Спорт ,  
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Мамиашвили назвал фамилии отобравшихся на Олимпиаду россиян

Михаил Мамиашвили назвал фамилии отобравшихся на Олимпиаду россиян
Глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили сообщил, что вольники завоевали четыре олимпийские лицензии
Фото: Михаил Мамиашвили (Павел Кашаев / Global look press)
Фото: Михаил Мамиашвили (Павел Кашаев / Global look press)

Вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов получили олимпийские лицензии, заявил «РБК Спорт» глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Вольники Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов, Шамиль Мамедов получили олимпийские лицензии. Всем остальным предстоит завоевывать лицензии», — сказал он.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. При этом МОК выдвинул целый ряд требований к тем, кто намерен участвовать на Играх-2024. Основные из них — соревноваться исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, кто публично поддерживал военные действия на Украине. В сообщении МОК отмечалось, что на данный момент восемь российских спортсменов прошли квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже и получат право выступить в нейтральном статусе. Фамилии спортсменов не оглашались.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
МОК Михаил Мамиашвили вольная борьба

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